Auto kracht in Baum und fängt Feuer – Fahrer stirbt

Ein Mann gerät auf einer Landstraße mit seinem Auto ins Schleudern und kracht in einen Baum. Für den 37-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Biebelnheim/Albig (dpa/lrs) – Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Alzey-Worms ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 37-Jährige sei auf der Landstraße 408 in Richtung Biebelnheim mit seinem Auto ins Schleudern geraten und rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort krachte er demnach in einen Baum und das Auto fing Feuer. Der Fahrer konnte aus dem Wagen gerettet werden, starb jedoch noch an der Unfallstelle.