Auto kracht gegen Felswand – Fahrerin schwer verletzt

Isenburg/Straßenhaus (dpa/lrs) – Eine Frau ist im Westerwald mit ihrem Auto gegen eine Felswand gefahren und schwer verletzt worden. Sie verlor in einer Linkskurve auf der kurvenreichen und nassen Bundesstraße 413 im Sayntal die Kontrolle über ihren Wagen, wie die Polizei in Straßenhaus mitteilte. Daraufhin prallte das Auto gegen die Felswand. Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Fahrzeug, sie kam in ein Krankenhaus in Neuwied. Lebensgefährlich waren ihre Verletzungen laut Polizei nicht. Die Bundesstraße musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:241216-930-319770/1