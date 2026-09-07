Auf der Bundesstraße 9 kommt es zu einem folgenschweren Autounfall. Der Fahrer des Wagens muss per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Bingen (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen im Kreis Mainz-Bingen gegen eine Felswand neben der Bundesstraße 9 gekracht und schwer verletzt worden. Rettungskräfte konnten den 60-Jährigen aus der noch intakten Fahrgastzelle des Autos bergen und per Hubschrauber ins Krankenhaus bringen, wie die Polizei mitteilte. Weshalb sein Wagen von der Straße abgekommen war, ist noch ungeklärt. Die B9 musste nach dem Unfall zwischen Bingerbrück und Trechtingshausen für circa zwei Stunden gesperrt werden.