Ein Auto durchbricht bei Andernach eine Schutzplanke und bleibt an einer Böschung liegen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Andernach (dpa/lrs) – Ein Mann ist mit seinem Auto bei Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Das Auto durchbrach am frühen Morgen eine Schutzplanke und kam an einer Böschung zum Stillstand, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer wurde eingeklemmt, die Feuerwehr holte ihn aus dem Wagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist den Angaben zufolge noch unklar. Am Auto entstand Totalschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich an der B256 vollständig gesperrt. Bis zum Berufsverkehr waren die Erstmaßnahmen vor Ort beendet, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallstelle lag auf Höhe der Abfahrt Miesenheim/Andernacher Straße.