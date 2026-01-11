Auto kommt von Fahrbahn ab – zwei Männer schwer verletzt

In einer Kurve verliert ein 22-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Zwei Insassen werden schwer verletzt.

Sippersfeld (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreisstraße bei Sippersfeld (Donnerbergkreis) sind zwei junge Männer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein 22-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und schleuderte mit seinem Wagen nach rechts.

Das Auto kam schwer beschädigt neben der Straße zum Stehen, der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr habe die beiden Schwerverletzten aus dem Fahrzeug befreien können, hieß es weiter. Sie wurden nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ersthelfer zog sich bei dem Versuch, die Insassen zu befreien, leichte Verletzungen zu.

Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte vor Ort. Die Kreisstraße 39 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.