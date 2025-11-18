Auto kommt in Gegenverkehr – zwei Verletzte

Nach einem Crash auf der B41 im Kreis Birkenfeld bleibt die Strecke stundenlang dicht. Das Trümmerfeld zieht sich über 400 Meter – Autofahrer fahren Umwege.

Schmißberg (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 41 sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Insgesamt vier Fahrzeuge seien an dem Crash bei Schmißberg zwischen Idar-Oberstein und Birkenfeld beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Die Straße musste zur Bergung der Autos und Reinigung der Fahrbahn stundenlang gesperrt werden.

Ein Unfallbeteiligter sei aus unbekanntem Grund nach links in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Dieses Auto geriet demnach ins Schleudern und prallte gegen ein weiteres Auto und gegen einen Lastwagen. Dabei seien zwei Insassen verletzt worden.

Die Straßenmeisterei war laut Polizei im Einsatz, das Trümmerfeld erstrecke sich wohl über 400 Meter auf der Straße.