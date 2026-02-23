Schwerer Unfall bei Wolsfeld: Ein Autofahrer stirbt, der Lkw-Fahrer kommt verletzt ins Krankenhaus. Die Straße bleibt bis zum Nachmittag gesperrt.

Wolsfeld (dpa/lrs) – Bei einer Kollision eines Lkw mit einem Auto ist ein Autofahrer im Eifelkreis Bitburg-Prüm noch am Unfallort gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Lkw-Fahrer auf der Landstraße B257 nahe Wolsfeld mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße bleibt voraussichtlich noch bis zum Nachmittag voll gesperrt.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge vollkommen beschädigt, aus dem Lkw ist außerdem eine größere Menge Treibstoff ausgetreten. Die Polizei ermittelt derzeit noch zur Unfallursache und dem Unfallhergang.