Auto kollidiert mit Bus in Eifel – Fahrer in Lebensgefahr

Wittlich/Bitburg (dpa/lrs) - Bei der Kollision eines Geländewagens mit einem luxemburgischen Linienbus sind in der Eifel vier Menschen verletzt worden. Der Autofahrer schwebe in Lebensgefahr, der Busfahrer sei schwer verletzt, teilte die Polizei in Wittlich mit. Die beiden Insassen im Auto erlitten leichte Verletzungen.

Der Unfall passierte am Nachmittag auf der Bundesstraße 50 zwischen Bitburg-Stahl und Oberweis. Nach bisherigen Erkenntnissen waren beide Fahrzeuge in Fahrtrichtung Oberweis unterwegs. Auf gerader Strecke seien sie zusammengeprallt – vermutlich bei einem Überholmanöver. Das Auto und der Bus kamen nach links von der Fahrbahn ab.

Auf Fotos ist zu sehen, wie der Bus, dessen Frontscheibe stark zersplittert wurde, schräg an der Böschung hängt. Der Geländewagen liegt mit schweren Schäden daneben.

Der Autofahrer wurde mit einem luxemburgischen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle auf der B50 wurde in beiden Richtungen gesperrt. Eine örtliche Umleitung sei eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete ein Verkehrsgutachten an.