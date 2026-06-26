Lohnweiler (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 270 bei Lohnweiler sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eines der Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen, in dem zwei Insassen saßen. Beide wurden schwer verletzt. Der Unfallverursacher, der laut den Ermittlern während der Fahrt kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben soll, kam mit leichten Verletzungen davon. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.

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