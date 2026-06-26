Verkehrsunfall
Auto gerät in Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte
Rettungswagen - Symbolbild
Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt. (Symbolbild)
Monika Skolimowska. DPA

Nach einem Frontalunfall auf der B270 bei Lohnweiler müssen drei Menschen ins Krankenhaus. Ein Autofahrer war anscheinend am Steuer bewusstlos geworden.

Lohnweiler (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 270 bei Lohnweiler sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eines der Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen, in dem zwei Insassen saßen. Beide wurden schwer verletzt. Der Unfallverursacher, der laut den Ermittlern während der Fahrt kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben soll, kam mit leichten Verletzungen davon. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260626-930-285207/1

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Verkehr

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