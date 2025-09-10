Gerolstein (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Vulkaneifel ist ein Mensch ums Leben gekommen, drei weitere wurden schwer verletzt. Bei Gerolstein geriet ein Auto mit drei Menschen nach Angaben der Polizei aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Das Auto krachte am Dienstagnachmittag frontal in einen entgegenkommenden Wagen. Zwei Personen aus dem unfallverursachenden Auto wurden schwer verletzt, die Dritte starb am Unfallort. Der andere Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Ein weiterer Wagen, der sich hinter dem entgegenkommenden Auto befand, wurde zwar beschädigt, der Fahrer blieb aber unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:250909-930-17562/1