Auto gerät in den Gegenverkehr – vier Menschen verletzt

Ein Fahrer gerät mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Zunächst stößt er mit einem anderen Auto zusammen - dann kollidiert er frontal mit einem dritten Pkw.

Lahnstein (dpa/lrs) – Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der B260 in der Nähe von Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) verletzt worden. Ein Fahrer geriet mit seinem Auto in den Gegenverkehr, stieß mit einem anderen Pkw zusammen und kollidierte schließlich mit einem dritten Wagen frontal, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher und seine drei Mitfahrer kamen demnach verletzt in Krankenhäuser.

Bei dem Fahrer des ersten Autos sei Alkoholgeruch festgestellt worden, es sei deshalb eine Blutentnahme angeordnet worden, hieß es weiter. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein sei eingezogen worden. Die B260 wurde während der Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Am ersten und dritten Wagen entstand Totalschaden.