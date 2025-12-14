Auto gerät auf Gegenfahrbahn – Vier Verletzte bei Prüm

Nach einem Unfall in der Eifel bringt der Rettungsdienst mehrere Menschen ins Krankenhaus. Warum das Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, blieb zunächst unklar.

Prüm (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 51 nahe Prüm in der Eifel sind vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer in einer leichten Linkskurve aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort streifte sein Fahrzeug zunächst einen entgegenkommenden Wagen, ehe es den Angaben zufolge nahezu frontal mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte.

Insgesamt vier Insassen der Unfallwagen seien vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Strecke sei für etwa zweieinhalb Stunden vollständig gesperrt gewesen.