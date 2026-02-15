Während der Fahrt fängt das Auto einer 29-Jährigen plötzlich Feuer. Für die Frau geht die Situation glimpflich aus.

Rülzheim (dpa/lrs) – Das Auto einer 29-jährigen Frau ist auf der Bundesstraße 9 bei Rülzheim (Landkreis Germersheim) ausgebrannt. Der Wagen habe am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin sei unverletzt geblieben.

Die 29-Jährige habe ihr Auto auf Höhe der Anschlussstelle Rülzheim-Süd rechtzeitig auf dem Standstreifen abstellen und das Fahrzeug verlassen können. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr habe das Auto bereits komplett in Flammen gestanden, so die Einsatzkräfte. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Germersheim den Angaben zufolge anderthalb Stunden voll gesperrt.