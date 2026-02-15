Notfälle
Auto geht auf Bundesstraße bei Rülzheim in Flammen auf
Berufsfeuerwehr Symbolbild
Berufsfeuerwehr Symbolbild
Sven Hoppe. DPA

Während der Fahrt fängt das Auto einer 29-Jährigen plötzlich Feuer. Für die Frau geht die Situation glimpflich aus.

Lesezeit 1 Minute

Rülzheim (dpa/lrs) – Das Auto einer 29-jährigen Frau ist auf der Bundesstraße 9 bei Rülzheim (Landkreis Germersheim) ausgebrannt. Der Wagen habe am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin sei unverletzt geblieben.

Die 29-Jährige habe ihr Auto auf Höhe der Anschlussstelle Rülzheim-Süd rechtzeitig auf dem Standstreifen abstellen und das Fahrzeug verlassen können. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr habe das Auto bereits komplett in Flammen gestanden, so die Einsatzkräfte. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Germersheim den Angaben zufolge anderthalb Stunden voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260215-930-690722/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten