Vorwärts in falscher Richtung und dann rückwärts: Auf der Autobahn sichten Zeugen ein Auto bei einer besonders riskanten Fahrt. Später macht auch die Polizei eine Entdeckung.

Kenn (dpa/lrs) – Ein Fahrer oder eine Fahrerin soll auf der A602 mit einem Auto in falscher Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein. Die Polizei fand das Fahrzeug auf der Autobahn nahe Kenn im Landkreis Trier-Saarburg entgegen der Fahrtrichtung stehend, wie die Behörde mitteilte. Zeugen hatten zuvor per Notruf die Polizei verständigt.

Laut der Zeugenaussagen war das Auto zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Anschlussstelle Kenn in falscher Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Anschließend soll der Fahrer oder die Fahrerin dabei gesehen worden sein, wie er oder sie rückwärts auf der gleichen Autobahn in Richtung Trier fuhr, hieß es. Letztlich entdeckte die Polizei das entgegen der Fahrtrichtung stehende und stark beschädigte Auto auf der Autobahn.

Polizei sucht weitere Zeugen

Bekannt sei, dass auch weitere Verkehrsteilnehmer den Vorfall beobachtet hätten – möglicherweise könnten sie Angaben zur Sache machen, hieß es. Die Polizei rief Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt in Gefahr geraten waren, dazu auf, sich bei der Polizeiautobahnstation in Schweich zu melden. Wer hinter dem Steuer des Autos war, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Angaben zu dem Vorfall machte er zunächst nicht.