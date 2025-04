Auto fährt in Straßenbahnhaltestelle in Ludwigshafen

Ludwigshafen (dpa/lrs) – In Ludwigshafen ist am Montagabend ein Autofahrer in eine Straßenbahnhaltestelle gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam der 24-Jährige von der Fahrbahn ab, durchbrach das Glasgeländer der Haltestelle und blieb im Gleisbett auf dem Dach liegen. Verletzt wurde durch den Unfall demnach niemand. Insgesamt sei ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden.

Laut den Angaben der Polizei beobachteten Zeugen, dass der 24-Jährige zu schnell gefahren ist. Sein Führerschein wurde eingezogen. Außerdem wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn ermittelt. Der Straßenbahnverkehr musste für über eine Stunde eingestellt werden.