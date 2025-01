Ein Autofahrer will an einem Müllwagen vorbeifahren - und übersieht dabei einen Mitarbeiter. Jetzt erwartet ihn ein Strafverfahren.

Landau (dpa/lrs) – Ein Mitarbeiter der Müllabfuhr ist in Landau von einem Auto angefahren worden. Der 24-Jährige fiel am Mittwoch zu Boden und erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 55 Jahre alte Fahrer des Autos hatte den Mann demnach übersehen, als er an dem haltenden Müllwagen vorbeifahren wollte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Jetzt komme auf den Autofahrer ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.