In Mainz wird eine 74-jährige Frau schwer verletzt, als sie plötzlich eine Kreuzung überquert. Ein Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Mainz (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 74-jährige Fußgängerin in Mainz schwer verletzt worden. Die Frau überquerte in einem Kreuzungsbereich in der Oberstadt unvermittelt die Straße, wie die Polizei unter Berufung auf mehrere Zeugen mitteilte. Ein 85-Jähriger erfasste die Frau mit seinem Auto, als sie auf die Straße lief.

Die Fußgängerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie schwebte demnach nicht in Lebensgefahr. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Mainz beauftragt einen Gutachter, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.