Eine Autofahrerin fährt in Trier einen Mann an, als dieser einen Zebrastreifen überquert. Der 55-Jährige wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Trier (dpa/lrs) – In Trier ist ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein Auto den 55-Jährigen, als er am frühen Morgen einen Zebrastreifen überquerte. Der Mann sei erst auf die Motorhaube des Autos und dann auf die Straße geschleudert worden.

Passanten hätten umgehend Erste Hilfe geleistet, der Mann sei danach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Die Autofahrerin habe einen Schock erlitten und sei ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden. Jetzt ermittelt die Polizei, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.