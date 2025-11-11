Auto erfasst 90-Jährigen – lebensgefährliche Verletzungen

Saarbrücken (dpa/lrs) – In Saarbrücken ist ein 90-Jähriger von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann betrat am Morgen die Bundesstraße 51, als dort gerade ein Fahrer mit seinem Auto entlangfuhr, wie ein Polizeisprecher berichtete. Demnach schlug der 90-Jährige mit dem Kopf gegen die A-Säule des Autos. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Die Staatsanwaltschaft habe ein Gutachten angeordnet. Das Auto sei sichergestellt worden, sagte der Sprecher. Die B51 war zwischenzeitlich voll gesperrt, es entwickelte sich ein Rückstau. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.