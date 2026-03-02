Pirmasens
Auto brennt in Parkhaus – Polizei ermittelt Kinder als Täter
Feuerwehr
Über zwei Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehr.
Julian Stratenschulte. DPA

Starker Rauch, über 40 Rettungskräfte, ein ausgebranntes Auto – jetzt stehen Kinder im Fokus der Polizei.

Pirmasens (dpa/lrs) – Rund zwei Wochen nach dem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei wegen eines brennenden Autos in einem Parkhaus geht die Polizei von zwei Kindern als Brandstifter aus. Diese seien ermittelt worden, teilte die Polizei mit. Bei dem Brand am 16. Februar in Pirmasens war ein abgestelltes Auto ausgebrannt. Es entstand so starker Rauch, dass die Feuerwehr das Parkhaus nur mit Atemschutz betreten konnte. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz der 41 Rettungskräfte beendet. Menschen wurden nicht verletzt, der Schaden wurde auf einen mindestens mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Weitere Informationen teilte die Polizei zunächst nicht mit.

© dpa-infocom, dpa:260302-930-757246/1

