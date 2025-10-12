Während der Fahrt fängt der Wagen einer Frau Feuer. Sie stoppt das Fahrzeug - an unglücklicher Stelle.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ausgerechnet auf Gleisen einer Straßenbahn hat eine Autofahrerin in Ludwigshafen ihren in Brand geratenen Wagen angehalten. Für die Löscharbeiten mussten Gleise und Straße gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. «Wenn das Auto brennt, schaut man, dass man da rauskommt», sagte ein Polizeisprecher.

Die Frau und ihr Mitfahrer hatten demnach während der Fahrt am Samstag Rauch am Auto bemerkt, sie stoppte den Wagen – just, als die Straße die Straßenbahngleise kreuzte. Die beiden retteten sich aus dem Auto und blieben unverletzt.