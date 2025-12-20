Auto brennt auf Seitenstreifen der Autobahn

Saarbrücken (dpa/lrs) – Auf der Autobahn 6 in Höhe der Bischmisheimer Talbrücke bei Saarbrücken ist ein Auto in Flammen aufgegangen. Ein 40-Jähriger war mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs, als sein Fahrzeug laut Polizei zunächst zu qualmen begann. Der Mann konnte das Auto noch auf den Standstreifen lenken und den Wagen verlassen. Kurze Zeit später habe der Pkw dann vollständig in Flammen gestanden. Die Feuerwehr habe den Wagen gelöscht. Die Autobahn war der Polizei zufolge zeitweise gesperrt.

