Auto brennt auf Autobahn vollständig aus

Bruchmühlbach-Miesau (dpa/lrs) – Auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) ist ein Auto in Brand geraten und völlig zerstört worden. Der Fahrer habe den Wagen noch auf den Standstreifen lenken und ihn verlassen können, teilte die Polizei mit. Kurz darauf habe das Fahrzeug vermutlich wegen eines technischen Defekts auf der Spur Richtung Mannheim in Vollbrand gestanden. Die Feuerwehr habe die Flammen schnell löschen können. Während der Löscharbeiten seien die Fahrstreifen Richtung Mannheim gesperrt worden. Der Sachschaden werde auf einen unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

