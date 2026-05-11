Unfälle
Auto auf falscher Spur – Postfahrzeug rutscht Böschung hinab
DRK-Notfallsanitäter im Einsatz
Der Fahrer des Postfahrzeugs wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Boris Roessler. DPA

In einer Landstraßen-Kurve kommt dem Fahrer eines Postfahrzeugs plötzlich ein Auto entgegen - auf seiner Spur. Er verunglückt beim Ausweichversuch.

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Merzkirchen (dpa/lrs) – Beim Ausweichen vor einem plötzlich entgegenkommenden Wagen ist ein 50-jähriger Postfahrzeug-Fahrer schwer verletzt worden. Der unbekannte andere Fahrer floh nach dem Unfall am frühen Nachmittag in Merzkirchen (Landkreis Trier-Saarburg), ohne den Kontakt zum Verletzten zu suchen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 50 Jahre alte Mann mit dem Postfahrzeug auf einer Landstraße in Richtung Südlingen unterwegs. In einer Kurve sei ihm dann auf seiner Fahrspur das andere Auto entgegengekommen, weshalb er nach rechts ausgewichen sei, hieß es. Durch das Ausweichmanöver kam das Postfahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinunter. Der 50-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260511-930-67147/1

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Verkehr

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