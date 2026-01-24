Saarbrücken
Countdown in Saarbrücken: Im E-Werk neigt sich das Filmfestival Max Ophüls Preis dem Ende entgegen. Was am Abend ansteht.

Saarbrücken (dpa/lrs) – In Saarbrücken werden heute Abend (19.00 Uhr) die Auszeichnungen beim 47. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) verliehen. Es geht um 18 Preise in einem Gesamtwert von 123.500 Euro, darunter der mit 36.000 Euro dotierte Max Ophüls Preis für den besten Spielfilm. Durch den Abend führen Schauspieler und Choreograf Eugene Boateng sowie Moderatorin Simin Sadeghi. Insgesamt sind in den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm 57 Filme ins Rennen gegangen – darunter 46 Uraufführungen.

Das MOP gilt als das wichtigste Festival für deutschsprachige Film-Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bis Sonntag sind an neun Spielstätten im Saarland 146 Filme in 203 Vorstellungen zu sehen. Die feierliche Abschluss-Gala ist am Samstag auch per Livestream über die Website der Veranstalter zu sehen.

