Tausende Wohnungen fehlen im Land. Das hat Auswirkungen, auch auf die Wirtschaft.

Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland haben nach Einschätzung des Pestel-Instituts bereits Ende 2024 rund 16.000 Wohnungen gefehlt. Den Gesamtbedarf im Bundesland bis 2030 schätzt das Wirtschaftsforschungsinstitut bei einer steigenden Zahl von Haushalten auf bis zu 21.000 neue Wohnungen, wie aus einer aktuellen Auswertung hervorgeht.

Der Wohnungsmangel in Deutschland hat nach Einschätzung des Pestel-Instituts bereits Ende 2024 einen Rekordstand von bundesweit 1,4 Millionen fehlenden Wohnungen erreicht. Besserung in den nächsten Jahren ist der Studie zufolge nicht in Sicht, berichtet Pestel-Chefökonom Matthias Günther in Berlin.

Wohnungsmangel wird zur Wirtschaftsbremse

Der Wohnungsmangel ist der Analyse zufolge zur Wirtschaftsbremse geworden. Ohne einen Aufschwung des Wohnungsbaus könnten keine Zuwanderer für die Arbeitsmärkte gewonnen werden «und unser Land wird die Wachstumsschwäche nicht überwinden können», heißt es in dem Papier.

Auftraggeber der Studie war das Bündnis Soziales Wohnen, ein Zusammenschluss des Deutschen Mieterbunds, der IG Bau, der Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau und anderer Organisationen. Das Bündnis forderte einen Bund-Länder-Pakt für den Wohnungsbau, insbesondere den Bau von mehr Sozialwohnungen.