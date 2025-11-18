Austausch in Zweibrücken – Länderpartnerschaft im Fokus

Regierungsmitglieder aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz kommen zusammen, um über gemeinsame Zukunftsprojekte zu beraten.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Bei einer gemeinsamen Ministerratssitzung sprechen Regierungsmitglieder von Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Dienstag unter anderem über die Kooperation im Justizvollzug. Zu dem Treffen in Zweibrücken (10.30 Uhr) werden unter anderem Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und ihr rheinland-pfälzischer Kollege Alexander Schweitzer (beide SPD) erwartet.

Weitere Themen sollen der Staatskanzlei in Mainz zufolge Projekte in den Bereichen Wirtschaft und Umwelt- und Klimaschutz sowie Gesundheit sein, zum Beispiel bei der Krankenhausplanung. Im Anschluss an die Sitzung präsentieren beide Seiten bei einer Pressekonferenz (13.00 Uhr) die Ergebnisse.