Ein Autofahrer gerät mit seinem Wagen ins Schleudern - und verursacht eine Kettenreaktion mit fatalen Folgen.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein Autofahrer hat in Bad Kreuznach einen Unfall gebaut, bei dem ein Ausstellungswagen durch die Scheibe eines Autohauses gekracht ist. Der 21-Jährige verursachte so einen Schaden von geschätzt 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto war am Donnerstagabend auf einem Einfädelungsstreifen innerorts ins Schleudern geraten – den Ermittlern zufolge war er vermutlich zu schnell gefahren.

Das Fahrzeug stieß gegen ein Firmenschild und rammte schließlich den Ausstellungswagen eines Autohauses. Dieser wurde durch die Wucht durch die Glasfassade in das Firmengebäude geschoben.

Im Auto des Mannes saßen außer ihm noch ein 18-Jähriger und eine 21-Jährige. Verletzt wurde niemand.