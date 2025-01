Ausstellung zeigt Caesar und Kleopatra als mächtige Allianz

Die Romanze des römischen Feldherrn und der ägyptischen Königin ist legendär. Nun leuchtet ein Museum in Rheinland-Pfalz den Mythos von Caesar und Kleopatra aus.

Speyer (dpa/lrs) – Eines der wohl berühmtesten Liebespaare der Geschichte, die ägyptische Königin Kleopatra und der römische Feldherr Julius Caesar, steht 2025 im Mittelpunkt einer großen kulturhistorischen Ausstellung in Rheinland-Pfalz. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer kündigt dazu mehr als 200 Exponate von mehr als 30 Leihgebern aus acht europäischen Ländern an.

Anhand historischer Fakten, schriftlicher Quellen und archäologischer Funde erzählt die Ausstellung vom 13. April bis 26. Oktober die Geschichte des antiken Glamour-Duos nach. «Beide gehören zu den bekanntesten und prägendsten Figuren der Weltgeschichte», sagte Direktor Alexander Schubert der Deutschen Presse-Agentur. «Wir gehen davon aus, dass die Ausstellung großes Interesse beim Publikum findet.»

Kleopatra (69-30 v.Chr.) war die letzte Königin aus dem Geschlecht der Ptolemäer. Caesar (100-44 v.Chr.) traf sie 48 vor der Zeitenwende in Ägypten. Als eine der berühmtesten Hollywood-Verfilmungen ihrer Romanze gilt der Oscar-Streifen «Cleopatra» (1963) mit Elizabeth Taylor und Richard Burton.