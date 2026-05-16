Landkreis Birkenfeld
Ausrangierte Strommasten gestohlen – je 500 Kilogramm schwer
Polizei
Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Gesucht werden: fünf 13 Meter lange Strommasten. Sie verschwanden von einem früheren Kasernenareal.

Lesezeit 1 Minute

Birkenfeld (dpa/lrs) – Am früheren Kasernengelände in Birkenfeld haben noch unbekannte Täter fünf ausrangierte Strommasten gestohlen. Diese waren je 13 Meter lang und rund 500 Kilogramm schwer und lagen am Nordtor des Geländes, wie die Polizei mitteilte. Es werde davon ausgegangen, dass ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen vergangenem Sonntag (10. Mai) und diesem Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Auf dem Areal befand sich von 1959 bis 2017 die Heinrich-Hertz-Kaserne. In naher Zukunft soll dort der Heinrich Hertz Campus entstehen – mit IT-Firmen, einem Gesundheitscampus, Gewerbe und Handwerk, Wohnungen und einem Kindergarten.

© dpa-infocom, dpa:260516-930-88967/1

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Energie

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