Kreis Kusel
Ausgelaufenes Frittierfett sorgt für Verkehrsbehinderungen
Polizeiensatz
Die Sperrungen führten zeitweise zu größeren Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild)
Boris Roessler. DPA

Ein Leck an einem Lkw-Tank verteilt Frittierfett auf mehreren Straßen in Schönenberg-Kübelberg. Was das für den Verkehr bedeutete.

Lesezeit 1 Minute

Schönenberg-Kübelberg (dpa/lrs) – Frittierfett hat am Donnerstagmorgen den Straßenverkehr in Schönenberg-Kübelberg im Landkreis Kusel lahmgelegt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 1.000 Liter fassender Tank gefüllt mit Frittierfett ein Leck. Der Großteil der Flüssigkeit habe sich von der Ladefläche eines Lkw auf mehrere Straßen verteilt.

«Um die Verunreinigung von der Straße zu entfernen, wurde eine Reinigungsfirma beauftragt», so die Polizei. Das Unternehmen habe auch den defekten Tank abtransportiert. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten mussten zwei Straßen in der Gemeinde gesperrt werden. Die Sperrung habe zeitweise zu größeren Verkehrsbehinderungen geführt.

© dpa-infocom, dpa:260619-930-248294/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

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