Ausgabe von «Mein Kampf» aus Museum in Alzey gestohlen

Ein Exemplar von «Mein Kampf» ist aus dem Museum in Alzey verschwunden. Die Polizei ermittelt, der materielle Wert des Buches ist noch unklar.

Alzey (dpa/lrs) – Unbekannte haben einen Band des Buches «Mein Kampf» von Adolf Hitler aus dem Museum der Stadt Alzey gestohlen. Der Diebstahl sei am Mittwoch vom Museumsdirektor angezeigt worden, teilte die Polizei mit. Zum Zeitpunkt des Diebstahls habe sich das Buch in einer Schubladenvitrine in der Abteilung «NS-Zeit» befunden. Es sei Bestandteil einer Dauerausstellung zum Thema Volks- und Landeskunde gewesen.

Der materielle Wert des Buches lasse sich derzeit noch nicht beziffern. Die Kriminalinspektion Worms habe die Ermittlungen aufgenommen.