Ausflügler in Rheinland-Pfalz und im Saarland genießen Sonne

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Nahezu blauer Himmel und Sonnenschein haben viele Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ins Freie gelockt. Sie nutzten das warme Wetter zum Eisessen, Spazieren oder Radfahren. An Rhein, Saar und Mosel waren zahlreiche Bänke besetzt, Jogger liefen ihre Runden. Mancherorts waren Motorradfahrer unterwegs. Gartenlokale hatten bei Temperaturen bis zu stellenweise 19 Grad gut zu tun.

Auf die Winterjacke können Rheinland-Pfälzer und Saarländer wohl auch am Sonntag verzichten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, soll es heiter, sonnig und niederschlagsfrei werden mit Temperaturen bis zu 20 Grad – optimal für einen ausgedehnten Spaziergang oder eine Radtour in der aus dem Winterschlaf erwachenden Natur, meint DWD-Meteorologe Nico Bauer. In der Nacht kühlt es deutlich ab.

Zu Beginn der neuen Woche gehen die Werte dem Temperaturtrend zufolge zurück. So ist am Montagmittag gebietsweise etwas Regen möglich mit Höchsttemperaturen zwischen 13 und 17 Grad. Auch am Dienstag ist mit Regen zu rechnen, bei Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad.