Am Vatertag
Auseinandersetzung vor Gaststätte – ein Verletzter
Auseinandersetzung vor Gaststätte
Die Polizei sucht noch Zeugen. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Notrufe, Polizei-Großeinsatz und ein Verletzter: Wie kam es zu dem handfesten Konflikt zweier Gruppen vor einer Saarbrücker Gaststätte?

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Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei der Eskalation eines Streits zwischen zwei Gruppen vor einer Gaststätte in Saarbrücken ist eine Person erheblich im Gesicht verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte. Es werden noch Zeugen gesucht.

Bei der Polizei waren am Donnerstagabend fast zeitgleich mehrere Notrufe eingegangen. Die Anrufer berichteten, vor einer Gaststätte würden sich etwa 15 bis 20 Personen auf offener Straße gegenseitig attackieren. Zahlreiche Einsatzkräfte seien dann zu dem Lokal gefahren und hätten die am Streit beteiligten Personen voneinander getrennt.

Dann sei den Beamten berichtet worden, dass es in der Gaststätte zunächst einen verbalen Streit gegeben habe, der sich im weiteren Verlauf auf die Straße verlagerte. Dort habe sich dann eine körperliche Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Personen entwickelt – und ein größeres Handgemenge zwischen zwei Gruppierungen. Die Ermittler identifizierten vier Hauptbeschuldigte.

© dpa-infocom, dpa:260514-930-81449/1

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