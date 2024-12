Auseinandersetzung nach Unfall – Fahrer war betrunken

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 41 in Idar-Oberstein ist es zwischen den Beteiligten zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Zu dem Unfall kam es nach Angaben der Polizei, weil ein Autofahrer an einer Kreuzung plötzlich beschleunigte um zu driften, also sein Auto absichtlich zu übersteuern und so um eine Kurve zu fahren. Dabei versuchte er, in entgegengesetzter Richtung erneut auf die Bundesstraße zu fahren und stieß frontal gegen ein anderes Auto, das an der Ampel wartete.

Anschließend verließ ein Beifahrer das Auto, das den Unfall verursacht hatte und geriet in Streit mit dem Fahrer des anderen Fahrzeugs. Dabei kam es zur Auseinandersetzung, bei der beide leicht verletzt wurden. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Körperverletzung ein.

Der Unfallverursacher selbst versuchte laut Polizei zu flüchten, konnte aber in der Nähe des Unfallorts gefunden werden. Der Mann sei augenscheinlich alkoholisiert gewesen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Den Mann erwartet ein Verfahren wegen mehrerer Straftaten.