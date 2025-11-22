Auseinandersetzung mit Pfefferspray zwischen sechs Menschen

Sechs Menschen geraten in Ludwigshafen aneinander, auch Pfefferspray kommt zum Einsatz. Als die Polizei kommt, flüchten sie.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Mehrere Menschen haben sich in Ludwigshafen eine körperliche Auseinandersetzung geliefert, bei der auch Pfefferspray zum Einsatz gekommen ist. Etwa sechs Menschen seien am Freitagabend beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Sie seien beim Eintreffen der Polizei geflüchtet.

Ein Mensch sei vor Ort, zwei weitere wenig später gestellt worden. «Ein 19-Jähriger wurde in Gewahrsam genommen und ein 17-Jähriger an seine Erziehungsberechtigten überstellt», hieß es. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.