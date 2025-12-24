Auseinandersetzung mit einem Verletzten in Neustadt

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Pizzeria wird ein Mann an der Hand verletzt. Die Polizei prüft auch, ob ein Messer im Spiel war.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Vor einer Pizzeria in Neustadt an der Weinstraße ist am frühen Morgen bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten ein Mann an der Hand verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei nicht auszuschließen, dass die Verletzung durch ein Messer verursacht worden sei, teilte die Polizei mit.

Demnach konnten zum genauen Ablauf weder der Verletzte noch Zeugen vor Ort Angaben machen. Der Mann wurde medizinisch versorgt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich zu melden.