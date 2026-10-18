In einem Parkhaus in der Koblenzer Altstadt wird ein 18-Jähriger bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Die Täter flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Koblenz (dpa/lrs) – Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen ist ein 18-Jähriger in Koblenz schwer verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zu der Auseinandersetzung kam es demnach am Samstagabend in einem Parkhaus in der Koblenzer Altstadt. Der oder die Täter seien im Anschluss vom Tatort geflüchtet. Die Hintergründe zu dem genauen Ablauf der Tat und der Anzahl der Beteiligten sind nach Angaben der Polizei bislang unklar. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.