Auf vielen Kilometern der landesweit sieben Strecken können die Zweiradfahrer bereits in die Pedale treten. Bis alle Pendler-Radrouten vollständig fertig sind, wird aber noch Zeit vergehen.

Ingelheim (dpa/lrs) – Für die sieben Pendler-Radrouten in Rheinland-Pfalz müssen noch 42 Kilometer vollständig neu gebaut werden. Das Netz umfasst eine Strecke von insgesamt rund 370 Kilometern Länge. Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) sagte zu, dass alle Routen bis zum nächsten Jahr im Bau sein werden. Die meisten Kilometer seien bereits nutzbar.

Folgende Strecken sind für die Pendler-Radrouten vorgesehen: Von Bingen nach Mainz, am Oberrhein zwischen Worms und Karlsruhe/Wörth, von Konz via Trier bis Schweich, von Landau bis Neustadt/Weinstraße, von Kaiserslautern bis Landstuhl sowie von Koblenz nach Norden bis zur Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen und nach Süden bis Boppard.

Radewege an Bundes- und Landesstraßen

Über 330 Kilometer der Strecken seien bereits nutzbar und würden noch verbessert, berichtete die Verkehrsministerin. Lediglich 42 Kilometer erforderten einen vollständigen Neubau.

Seit 2021 seien im Zuge von Bundes- und Landesstraßen zudem mehr als 53 Kilometer neue Radwege im Land gebaut worden. Das Netz an klassifizierten Straßen sei damit auf über 2.000 Kilometer angewachsen. Insgesamt seien seit 2021 rund 36 Millionen Euro in den Radwegebau geflossen. Zusätzlich wurden laut Schmitt über das Bundesprogramm «Stadt und Land» Fördermittel von rund 36 Millionen Euro für weitere 145 Kilometer Radwege bewilligt.