Mit dem Fahrplanwechsel bekommt Koblenz eine neue direkte ICE-Verbindung nach Berlin. Was sich sonst noch für Bahnreisende ändert.

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Mit dem Bahnfahrplan 2027 bekommt Koblenz eine zweite ICE-Direktverbindung nach Berlin. Abfahrt ist um 9.42 Uhr, die Ankunft aus Berlin und Hannover um 0.29 Uhr, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Das Angebot ergänze die bestehende Berlin-Direktverbindung ab Koblenz mit Abfahrt um 5.41 Uhr und Ankunft um 22.22 Uhr.

Der neue Fahrplan tritt am 13. Dezember in Kraft. Tickets können ab dem 14. Oktober gebucht werden. Die Preise bleiben laut Bahn insgesamt stabil.

Die ICE-Züge zwischen Koblenz und Berlin halten auch in Remagen. In Andernach sind laut Bahn die Halte wegen der Bahnsteiglängen nur in Richtung Berlin möglich: Wegen der Baueinschränkungen werden auf der Strecke nach Berlin längere ICE-Züge als bislang eingesetzt.

IC Koblenz–Ostfriesland bzw. Westfalen verstärkt am Tagesrand

Das IC-Angebot nach Ostfriesland mit Halt in Andernach und Remagen werde an die Nachfrage angepasst, hieß es weiter. Neu sei ein IC um 6.41 Uhr ab Koblenz via Düsseldorf nach Norddeich Mole, passend zur weiterhin angebotenen Fahrt der Gegenrichtung – mit Ankunft Koblenz um 19.17 Uhr. Drei IC-Verbindungen in der Tagesmitte von und nach Ostfriesland gibt es künftig aber nicht mehr.

Nach einjähriger Pause erreiche ein IC aus Magdeburg, Hannover und Wuppertal Koblenz wieder um 23.53 Uhr – passend zum bestehenden Gegenzug mit Abfahrt um 6.05 Uhr ab Koblenz.

Temporäre Einschränkungen

Während der Sperrung der Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main zwischen 15. Mai und 19. Juli sind nur noch stündliche ICE-Fahrten ohne Halt zwischen Frankfurt-Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz möglich. Die Züge sind dann 75 Minuten länger unterwegs. Andere Linien entfallen. Für Limburg Süd und Montabaur ist ein Ersatzverkehr mit Bussen nach Köln und Frankfurt Flughafen vorgesehen.

Ab dem 14. August benötigen die stündlichen ICE von Frankfurt rund 40 Minuten länger nach Kassel, Hannover und Hamburg. Und: In Wiesbaden und Mainz fallen laut Bahn die zweistündlichen ICE- Direktverbindungen mit Fulda, Erfurt, Leipzig und Dresden weg.