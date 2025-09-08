Bei einer Übung am Tag der offenen Tür in Daun stürzt ein Soldat aus mehreren Metern Höhe ab. Laut Heer ist er nicht in Lebensgefahr.

Daun (dpa/lrs) – Der am Samstag bei einer Übung aus einem Hubschrauber gestürzte Soldat ist ansprechbar und befindet sich nicht in Lebensgefahr. Dies teilte eine Sprecherin des Heeres der dpa mit. Die Übung habe am Tag der offenen Tür am Bundeswehrstandort Daun im Landkreis Vulkaneifel stattgefunden. Der Mann sei abgerutscht und habe den Halt verloren, wodurch er aus dem Hubschrauber des Typs NH-90 gestürzt sei. Zu diesem Zeitpunkt habe der Hubschrauber etwa fünf bis sechs Meter über dem Boden geschwebt.

Die Übung mit dem Hubschrauber habe über dem Sportplatz der Kaserne stattgefunden. Bei dem Tag der offenen Tür wurde das 60-jährige Bestehen des Bundeswehrstandorts gefeiert.