2025 sind weniger Asylbewerber ins Saarland gekommen. Eine andere Zahl hat sich aber erhöht.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im vergangenen Jahr hat es aus dem Saarland 292 Abschiebungen gegeben. Das waren fast 45 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, als 202 Menschen abgeschoben wurden, wie aus den Zahlen des Innenministeriums hervorgeht. Das Hauptherkunftsland der abgeschobenen Asylbewerber war Syrien.

2025 wurden insgesamt knapp 1.300 Asylbewerber im Saarland aufgenommen. Dazu kamen gut 1.700 Flüchtlinge aus der Ukraine. Im Vorjahr lagen diese Zahlen deutlich höher: Damals standen rund 2.350 aufgenommene Asylbewerber in der Statistik sowie gut 2.800 Flüchtlinge aus der Ukraine.