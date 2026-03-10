Ein Unfall verursacht noch einen Unfall: Erst stoßen zwei Autos zusammen und das sieht ein Autofahrer zu spät - mit fatalen Folgen für einen Mann auf einem Motorrad.

Koblenz (dpa/lrs) – Ein 54-Jähriger ist mit seinem Motorrad auf ein vor ihm fahrendes Auto gekracht, von seiner Maschine geschleudert und schwer verletzt worden. Wegen einer ungesicherten Unfallstelle auf der Südbrücke in Koblenz hatte das vor dem Motorrad fahrende Auto eine Notbremsung machen müssen, wie die Polizei mitteilte. Dadurch stieß der Motorradfahrer mit dem Wagen zusammen. Der schwerverletzte 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Andere Unfallbeteiligte wurden nicht verletzt.