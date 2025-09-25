Ein Lkw muss auf der Autobahn plötzlich bremsen - am Ende sind drei Lastwagen involviert. Der Unfall hat auch Auswirkungen auf den restlichen Verkehr.

Grafschaft (dpa/lrs) - Drei Lastwagen sind auf der Autobahn 61 zwischen dem Autobahnkreuz Bad-Neuenahr-Ahrweiler und dem Autobahnkreuz Meckenheim kollidiert. Die Fahrbahn in Richtung Norden musste auf Höhe des Ortes Grafschaft (Landkreis Mayen-Koblenz) für rund eine Stunde gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte.

Demnach habe ein Lkw auf dem mittleren Fahrstreifen abbremsen müssen. Ein nachfolgender Laster kam ebenfalls rechtzeitig zum Stillstand, der darauffolgende allerdings nicht, so die Polizei. Er kollidierte mit dem Heck des vorausfahrenden Lastwagens und schob diesen auf den vordersten Lkw. Durch den Unfall am Vormittag seien zwei Fahrer leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Es entstand Schaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags, heißt es.