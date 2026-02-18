Eine Frau wird beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Kleintransporter erfasst und stirbt noch am Unfallort. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Konz (dpa/lrs) – Eine Frau ist beim Überqueren eines Zebrastreifens in Konz im Landkreis Trier-Saarburg von einem Transporter erfasst und tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach übersah der 53-jährige Fahrer eines Kleintransporters die 59-Jährige, wie die Polizei mitteilte.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb die Frau noch an der Unfallstelle. Der Fahrer erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Trier beauftragte ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache. Die Unfallstelle blieb zunächst gesperrt.