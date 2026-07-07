Auch ohne viel Sonnenschein klettern die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder über die 30-Grad-Marke. Nur der Mittwoch bietet örtlich etwas Abkühlung.

Offenbach/Main (dpa/lrs) – Temperaturen teils über 30 Grad: In den kommenden Tagen wird es warm in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen im Tagesverlauf auf Werte zwischen 27 und 33 Grad. Mit 25 Grad bleibt es in höheren Lagen nur ein wenig kühler.

Dabei ist es laut DWD wechselnd bewölkt, es bleibt allerdings trocken. Dies setzt sich auch in der Nacht zum Mittwoch fort, nur im Süden klart der Himmel auf. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 18 und 14 Grad.

Bis zu 32 Grad am Donnerstag

Der Mittwoch zeigt sich heiter bis sonnig. Regen werde nicht erwartet, hieß es. Höchstwerte zwischen 24 und 29 Grad werden vorhergesagt, im höheren Bergland um 21 Grad.

In der Nacht auf Donnerstag zeigt sich der Himmel nur gering bewölkt. Es bleibt trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 17 und 13 Grad. Am Donnerstag setzt sich erneut verbreitet die Sonne durch, es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 32 Grad.