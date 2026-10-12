Das mit 250 Tonnen Wasserstoff beladene Schiff hatte sich am Sonntagmorgen auf dem Rhein bei Ludwigshöhe festgefahren - mutmaßlich aufgrund einer Untiefe. Die Ermittlungen dauern an.

Ludwigshöhe (dpa/lrs) – Das mit 250 Tonnen Wasserstoff beladene Tankmotorschiff, das sich auf dem Rhein bei Ludwigshöhe festgefahren hatte, ist befreit worden. Von der Ladung sei nichts ausgetreten und es habe keine Verletzten gegeben, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Das Schiff habe seine Fahrt im Anschluss an die Rettung fortsetzen können.

Eine zwischenzeitliche Sperrung für Großfahrzeuge mit Überbreite sei ebenfalls aufgehoben worden. Die Fahrrinne für den Schiffverkehr sei verlegt worden, sodass es für diesen keinerlei Einschränkungen mehr gebe, so die Wasserschutzpolizei.

Warum genau sich das Schiff am Sonntagmorgen auf der linken Seite der Fahrrinne festgefahren hatte, wird noch untersucht. Mutmaßlich sei eine Untiefe auf dem Flussabschnitt ursächlich gewesen. Um diesen Verdacht bestätigen zu können, werden nach Angaben der Wasserschutzpolizei noch Messungen durchgeführt.

Bereits seit Samstagvormittag hatten sich drei weitere Großschiffe auf dem Rhein festgefahren, die sich jedoch nach Angaben der Polizei selbstständig wieder befreien konnten.