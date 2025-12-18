Auf neuem Rasen: Lautern will Fans frohes Fest bescheren

Auf neuem Rasen will der 1. FC Kaiserslautern die letzten drei Punkte des Jahres holen. Trainer Lieberknecht warnt vor der spielerischen Stärke des Gegners aus Magdeburg.

Kaiserslautern (dpa) – Das letzte Spiel von Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern vor der Winterpause ist richtungsweisend. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht empfängt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) den abstiegsgefährdeten 1. FC Magdeburg und will den Kontakt an die oberen Ränge wahren.

«Der Gegner ist eine sehr herausfordernde Mannschaft, die spielt, wie es im Zweitliga-Fußball nicht alltäglich ist. Es ist eine Ballbesitzmannschaft mit sehr gutem Positionsspiel. Sie versuchen, Räume freizuziehen und ihre schnellen Außenspieler ins Eins gegen Eins zu bringen», sagte Lieberknecht am Donnerstag.

Lieberknecht will Fans schöne Weihnachten bescheren

Durch einen Sieg im Fritz-Walter-Stadion, in dem in dieser Woche ein neuer Rasen verlegt wurde, könnten die heimstarken Pfälzer die 30-Punkte-Marke knacken und den Kontakt zu den oberen Plätzen halten.

«Im letzten Spiel des Jahres geht es darum, taktisch, physisch und mental über alle Grenzen zu gehen. Wir wollen drei Punkte holen und den Fans einen schönen Jahresabschluss und hoffentlich auch fröhliche Weihnachten bescheren», erklärte Lieberknecht.

Am Samstag muss der FCK auf die Langzeitverletzten Ivan Prtajin, Simon Asta, Kenny Prince Redondo, Ji-Soo Kim und Mahir Emreli verzichten.