Auf den Straßen im Südwesten kann es wieder glatt werden

Nach einem eher ruhigen Start in den Tag kann es auf den Straßen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiterhin glatt sein. Immer wieder kann es Schnee und Regen geben.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Autofahrer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollten sich in den kommenden Tagen auf Glatteis und Schnee einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zunächst mit leichtem Schneefall bei Temperaturen von maximal 4 Grad. Am Morgen blieb es auf den Straßen zunächst ruhig, wetterbedingte Unfälle gab es nicht, wie die Polizei mitteilte.

Ab dem Abend kann es mit stärkeren Regenfällen wieder glatt werden. Die Tiefstwerte liegen bei minus 2 Grad. Vereinzelt können schwere Sturmböen aufziehen.

Der Freitag beginnt mit teils kräftigen Niederschlägen bei Höchstwerten zwischen 3 und 9 Grad. Während im Flachland Sturmböen auftreten könnten, sei in den Bergen auch mit Schneeverwehungen zu rechnen. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu minus 4 Grad.

Am Samstag kann es vereinzelt zu Schneeregen kommen, die Temperaturen liegen im Norden bei maximal 0 Grad, im Süden bei etwa 3 Grad. Im weiteren Tagesverlauf sollen die Temperaturen wieder sinken.