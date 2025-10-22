Zwei Männer bremsen auf der Autobahn das Auto einer Frau aus - und kommen dann bedrohlich an den Wagen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Trier (dpa/lrs) – Eine Autofahrerin, die mit drei Kindern auf der Autobahn 60 unterwegs war, ist von zwei Männern genötigt worden. Die Frau fuhr am Abend zwischen Spangdahlem und Wittlich auf der rechten Spur und wurde plötzlich vom Fahrer eines silbernen Jaguars überholt, wie die Polizei mitteilte. Danach habe dieser die Mutter von etwa 130 km/h bis zum Stillstand ausgebremst.

Beide Autos standen dann auf der rechten Spur, wie es hieß. Die beiden Fahrzeuginsassen des Luxuswagens kamen den Angaben zufolge bedrohlich an das Auto der Frau mit den drei Kindern (1, 11 und 12 Jahre alt), ließen nach einiger Zeit ab und fuhren weiter in Richtung Wittlich. Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Die Polizeiautobahnstation Schweich sucht Zeugen, die Hinweise zu der Situation auf der Autobahn oder zum silbernen Luxuswagen oder den Männern machen können. Der Jaguar hatte eine britische Zulassung.